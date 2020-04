США перехватили российские самолеты-разведчики у берегов Аляски

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) осуществило боевой перехват двух российских самолетов Ил-38 морской разведки вблизи границы США в районе Аляски. Об этом NORAD сообщило в Twitter.

"Истребители F-22 при поддержке самолета KC-135 Stratotanker и самолета E-3 AWACS Североамериканского командования аэрокосмической обороны перехватили два российских самолета Ил-38, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски", - отмечается в сообщении.

F-22 fighters, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 AWACS aircraft from the North American Aerospace Defense Command intercepted two Russian IL-38 aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on April 8th, 2020.

