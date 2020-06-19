Мощные ливни накрыли Польшу: в ряде городов подтопления, есть погибшие

Вследствие непогоды во многих городах Польши затопило улицы, повреждены деревья и коммуникации, один человек погиб.

Польским пожарным пришлось совершить несколько выездов, чтобы убрать поломанные деревья, отремонтировать линии электропередачи и откачать воду из подвалов подтопленных домов после мощных ливней в Польше в четверг. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.

От непогоды пострадали несколько регионов страны.

В городе Згеж в Лодзинском воеводстве, одном из наиболее пострадавших регионов, подтопило здание инфекционной больницы, где лечат больных коронавирусом.

В подвале одного из затопленных домов погиб мужчина. Когда прибыли спасатели, он был еще жив, но спасти его не удалось.

"Мужчину немедленно эвакуировали, начали сердечно-легочную реанимацию. Затем его забрала скорая, но спасти пострадавшего не удалось", - рассказал представитель местной пожарной бригады.

В этом же городе пострадал местный архив. Одну из больниц подтопило также в городе Бжезины, тоже в Лодзинском воеводстве.

В Опольском воеводстве в результате грозы произошло два пожара.

В целом больше всего выездов для ликвидации последствий непогоды спасательным службам пришлось осуществить в Силезском и Мазовецком воеводствах - 407 и 319 соответственно.

Напомним, 19 июня днем во всех областях Украины ожидается ухудшение погодных условий - пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах с градом. Спасатели объявили штормовое предупреждение.