Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19
Шмыгаль: Украина на пороге второй волны COVID-19
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка
Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка

Президент Швейцарии планирует посетить Украину

Президент Швейцарии планирует посетить Украину
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга планирует посетить с государственным визитом Украину в июле.

Об этом шла речь во время телефонного разговора заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы с руководителем службы дипломатических советников Президента Швейцарской Конфедерации Теренсом Биллетером, сообщает пресс-служба ОП.

"Во время беседы подробно обсуждалась подготовка к проведению государственного визита Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги в Украину в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обсуждения темы совместной борьбы с пандемией COVID-19 швейцарский чиновник от имени Президента выразил слова поддержки главе Украинского государства в связи с заболеванием его супруги коронавирусной инфекцией.

Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС

Собеседники также затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Жовква, в частности, высоко оценил работу по организации совместного производства медицинского оборудования по швейцарским технологиям и с помощью швейцарских инвестиций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Швейцария, Симонетта Зоммаруга.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
02 Подкормка огурцов в открытом грунте
03 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
04 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
05 Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакарчук придумал, как избавиться от депутатского мандата без решения Рады
Вакарчук придумал, как избавиться от мандата без решения Рады
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
На Львовщине продлили карантинные меры
На Львовщине продлили карантинные меры
Звезда &quot;Пятого элемента&quot; и &quot;Властелина колец&quot; ушел из жизни в Великобритании
Звезда "Пятого элемента" и "Властелина колец" ушел из жизни в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь