Президент Швейцарии планирует посетить Украину

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга планирует посетить с государственным визитом Украину в июле.

Об этом шла речь во время телефонного разговора заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы с руководителем службы дипломатических советников Президента Швейцарской Конфедерации Теренсом Биллетером, сообщает пресс-служба ОП.

"Во время беседы подробно обсуждалась подготовка к проведению государственного визита Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги в Украину в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обсуждения темы совместной борьбы с пандемией COVID-19 швейцарский чиновник от имени Президента выразил слова поддержки главе Украинского государства в связи с заболеванием его супруги коронавирусной инфекцией.

Собеседники также затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Жовква, в частности, высоко оценил работу по организации совместного производства медицинского оборудования по швейцарским технологиям и с помощью швейцарских инвестиций.