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Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС

Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
20:00 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства поучаствовал в саммите лидеров Восточного партнерства, в ходе которого напомнил о желании Украины стать полноправным членом ЕС.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина стремится быть полноправным членом Европейского союза.

Об этом сообщает Офис президента.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основании "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал Зеленский в своем Twitter.

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18 июня в режиме видеоконференции проходит саммит лидеров Восточного партнерства.

Во время своего выступления Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает Украинское государство к членству в Европейском Союзе.

Он напомнил, что с начала целью инициативы было развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Президент Украины выразил уверенность, что сегодня возможно совместно преодолеть все вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами.

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Также Зеленский поблагодарил Евросоюз за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

Кроме того, он добавил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.

Зеленский напомнил, что Украина со своей стороны также поддерживала европейских партнеров во время борьбы с коронавирусом. В частности, украинские медики помогали итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.

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Украина, ЕС, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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