Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Верховная Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня

На Банковой назвали главный приоритет внешней политики Зеленского

На Банковой назвали главный приоритет внешней политики Зеленского
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Заместитель Андрея Ермака рассказал, что глава украинского государства сосредоточен на улучшении экономики страны.

Президент Владимир Зеленский на международной арене отстаивает прежде всего экономические интересы Украины.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

"В мире существует множество моделей, надо лучшие из них применять на практике. Я приветствую инициативы МИДа по усилению экономизации внешней политики. Ведь приоритет внешней политики Президента Зеленского – это экономика", – заявил Жовква.

Зеленский создал при президенте комитет по вопросам разведки

По его словам, главным фактором усиления торгово-экономической дипломатии Украины является привлечение к этой работе высококлассных специалистов.

Заместитель руководителя ОП рассказал, что Украина сейчас готовится к пересмотру квот на поставки продукции в ЕС, добавив, что, согласно Соглашению об ассоциации такая возможность появится с 2021 года.

Жовква отметил, что Украине стоит выводить на европейский рынок не только аграрную продукцию, которая, по его данным, уже является конкурентоспособной, но и промышленную.

Зеленский о новых членах Совбеза ООН: Украина готова поддерживать и сотрудничать

"К сожалению, сейчас иногда мы сталкиваемся с протекционизмом со стороны Европейского Союза в отношении своих компаний, например, в области металлургии. Когда мы видим такие меры протекционизма, Президент на это сразу реагирует, поднимая эти вопросы во время бесед с лидерами ЕС. Таким образом Президент отстаивает интересы украинского производителя на международной арене", – подчеркнул он.

Заместитель руководителя ОП убежден, что определенные разделы данного Соглашения устарели, ведь переговоры по этому документу начались еще в 2008 году, когда объемы торговли между Украиной и ЕС были совсем другими. При этом он подчеркнул, что украинская сторона ставит амбициозную цель – полностью имплементировать Соглашение об ассоциации с ЕС до 2025 года.

"Мы всегда четко в Брюсселе говорили о нашей перспективе и нашей цели. Еще раз подчеркну, что европейская интеграция – это приоритет Украины. И, опять же, не только внешней политики. Дипломаты свою весомую часть работы уже сделали. Теперь дело за нашими чиновниками, специалистами, которые должны почувствовать себя в Европейском Союзе", – отметил Жовква.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Офис Президента, Игорь Жовква.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
03 Домашние средства для отекших ступней
04 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
05 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Офиса президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской, которая болеет коронавирусом
В Офиса президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Melovin сообщил о краже и вымогательстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь