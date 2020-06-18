На Банковой назвали главный приоритет внешней политики Зеленского

Заместитель Андрея Ермака рассказал, что глава украинского государства сосредоточен на улучшении экономики страны.

Президент Владимир Зеленский на международной арене отстаивает прежде всего экономические интересы Украины.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

"В мире существует множество моделей, надо лучшие из них применять на практике. Я приветствую инициативы МИДа по усилению экономизации внешней политики. Ведь приоритет внешней политики Президента Зеленского – это экономика", – заявил Жовква.

По его словам, главным фактором усиления торгово-экономической дипломатии Украины является привлечение к этой работе высококлассных специалистов.

Заместитель руководителя ОП рассказал, что Украина сейчас готовится к пересмотру квот на поставки продукции в ЕС, добавив, что, согласно Соглашению об ассоциации такая возможность появится с 2021 года.

Жовква отметил, что Украине стоит выводить на европейский рынок не только аграрную продукцию, которая, по его данным, уже является конкурентоспособной, но и промышленную.

"К сожалению, сейчас иногда мы сталкиваемся с протекционизмом со стороны Европейского Союза в отношении своих компаний, например, в области металлургии. Когда мы видим такие меры протекционизма, Президент на это сразу реагирует, поднимая эти вопросы во время бесед с лидерами ЕС. Таким образом Президент отстаивает интересы украинского производителя на международной арене", – подчеркнул он.

Заместитель руководителя ОП убежден, что определенные разделы данного Соглашения устарели, ведь переговоры по этому документу начались еще в 2008 году, когда объемы торговли между Украиной и ЕС были совсем другими. При этом он подчеркнул, что украинская сторона ставит амбициозную цель – полностью имплементировать Соглашение об ассоциации с ЕС до 2025 года.

"Мы всегда четко в Брюсселе говорили о нашей перспективе и нашей цели. Еще раз подчеркну, что европейская интеграция – это приоритет Украины. И, опять же, не только внешней политики. Дипломаты свою весомую часть работы уже сделали. Теперь дело за нашими чиновниками, специалистами, которые должны почувствовать себя в Европейском Союзе", – отметил Жовква.