На Банковой назвали главный приоритет внешней политики Зеленского

Президент Владимир Зеленский на международной арене отстаивает прежде всего экономические интересы Украины.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина", сообщает пресс-служба главы государства.
"В мире существует множество моделей, надо лучшие из них применять на практике. Я приветствую инициативы МИДа по усилению экономизации внешней политики. Ведь приоритет внешней политики Президента Зеленского – это экономика", – заявил Жовква.
По его словам, главным фактором усиления торгово-экономической дипломатии Украины является привлечение к этой работе высококлассных специалистов.
Заместитель руководителя ОП рассказал, что Украина сейчас готовится к пересмотру квот на поставки продукции в ЕС, добавив, что, согласно Соглашению об ассоциации такая возможность появится с 2021 года.
Жовква отметил, что Украине стоит выводить на европейский рынок не только аграрную продукцию, которая, по его данным, уже является конкурентоспособной, но и промышленную.
"К сожалению, сейчас иногда мы сталкиваемся с протекционизмом со стороны Европейского Союза в отношении своих компаний, например, в области металлургии. Когда мы видим такие меры протекционизма, Президент на это сразу реагирует, поднимая эти вопросы во время бесед с лидерами ЕС. Таким образом Президент отстаивает интересы украинского производителя на международной арене", – подчеркнул он.
Заместитель руководителя ОП убежден, что определенные разделы данного Соглашения устарели, ведь переговоры по этому документу начались еще в 2008 году, когда объемы торговли между Украиной и ЕС были совсем другими. При этом он подчеркнул, что украинская сторона ставит амбициозную цель – полностью имплементировать Соглашение об ассоциации с ЕС до 2025 года.
"Мы всегда четко в Брюсселе говорили о нашей перспективе и нашей цели. Еще раз подчеркну, что европейская интеграция – это приоритет Украины. И, опять же, не только внешней политики. Дипломаты свою весомую часть работы уже сделали. Теперь дело за нашими чиновниками, специалистами, которые должны почувствовать себя в Европейском Союзе", – отметил Жовква.