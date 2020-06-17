Зеленский создал при президенте комитет по вопросам разведки

Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать при Президенте Украины комитет по вопросам разведки.

Соответствующий указ №230/2020 опубликован на сайте главы государства.

"С целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины, реализации положений статьи 20 Закона Украины "О национальной безопасности Украины", статей 7 и 24 Закона Украины "О разведывательных органах Украины" и в соответствии с пунктами 1, 17 и 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: образовать при Президенте Украины комитет по вопросам разведки", - говорится в указе.

Документом также предусматривается ликвидация Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при Президенте Украины.

Президент одновременно постановил комитету по вопросам разведки обеспечивать реализацию решений Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при Президенте Украины.

Также Зеленский постановил "признать утратившими силу":

▪️ указ Президента Украины от 30 января 2015 года №42 "О совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины";

▪️ абзац третий - тайно;

▪️ абзац четвертый - тайно;

▪️ абзац пятый - тайно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).