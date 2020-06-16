Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в тексте указа №228/2020 от 16 июня, опубликованном на сайте главы государства.

Другим своим указом №227/2020 от 16 июня Зеленский уволил Демченко с должности советника президента Украины.

Как сообщалось, 23 июля Зеленский уволил Демченко с должности советника главы государства и вновь назначил на эту должность.

Ранее Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019гг), до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

В 2018 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, он сказал, что Демченко может занять его место, но окончательное решение принимает президент. Демченко единожды представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.