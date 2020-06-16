Эпидемия COVID-19: Шмыгаль призвал глав ОГА держать на личном контроле ситуацию

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал губернаторов держать пандемию COVID-19 под контролем и учитывать, что ослабление карантина воспринимается населением, как его отмена.

"Главы областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах в условиях адаптивного карантина обеспечить все надлежащие меры для недопущения резкого роста количества больных COVID-19", - сказал Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он отметил, что все необходимые медицинские средства государство закупает и передает в регионы, но каждая область, каждое медицинское учреждение имеют свои ресурсы. Поэтому он попросил ускорить процессы закупок и проконтролировать, чтобы медицинские учреждения были наполнены средствами индивидуальной защиты.

"Обращаясь к главам ОГА, глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию (пандемию - ред.) под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина", - сообщили в пресс-службе.

По его словам, пока что мы видим "незначительный рост количества подтвержденных больных".

"Для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас. Абсолютно достаточно той власти, тех полномочий у каждого из вас, уважаемые главы ОГА, для того, чтобы мы ситуацию держали на контроле и адаптивный карантин приносил свои результаты", - добавил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось, в Украине уже 32476 больных СOVID-19, из них 5600 медиков.