Раньше, чем думали: коронавирус в Италии был еще за два месяца до первого заражения

Национальный институт здравоохранения Италии проанализировал сточные воды, и в результате выяснилось, что коронавирус присутствовал в стране еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает The Local Italy.

"Коронавирус уже присутствовал на севере Италии в декабре, более чем за два месяца до того, как был выявлен первый случай, что показало исследование сточных вод, которое провел Национальный институт здравоохранения", - говорится в сообщении.

Результаты "помогают понять начало распространения вируса в Италии", говорится в отчете института. Первый известный местный случай инфицирования в Италии был выявлен в середине февраля.

Как отмечается, эксперты исследовали 40 проб сточных вод, взятых с октября 2019 года по февраль 2020 года. Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях двумя разными методами, показали наличие SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года, и в Болонье - 29 января 2020 года. В то же время образцы с октября и ноября 2019 года были негативными, что свидетельствует о том, что вируса, вероятно, в Италии еще не было.

Данные соответствовали результатам, полученным после ретроспективного анализа образцов пациентов, госпитализированных во Франции, которые выявили положительные результаты.

В Испании также выявили генетические следы в пробах сточных вод, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до первого подтвержденного случая инфицирования.

Италия была первой европейской страной, пораженной вирусом, и первой в мире, которая ввела общенациональный карантин.

Первым известным случаем, кроме пары китайских туристов в Риме, был пациент в городе Кодоньо в регионе Ломбардия. 21 февраля правительство признало город так называемой красной зоной и распорядилось закрыть его, а потом еще десять городов в Ломбардии и Венето. До 9 марта карантин ввели по всей стране.

В феврале медэксперты в Милане заявляли, что считают, что вирус "циркулировал незамеченным в течение нескольких недель" в Италии.

По состоянию на 19 июня в мире зафиксированы 8615008 случаев коронавируса, в частности 457029 умерших и 4562342 выздоровевших.