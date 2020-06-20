Пандемия COVID-19: в аэропортах Кипра туристов будут выборочно тестировать на коронавирус

На Кипре будут выборочно тестировать пассажиров, прибывающих в аэропорты страны, с целью защиты от распространения коронавирусной болезни.

"Выборочные тестирования на коронавирус будут проводиться для части туристов, прибывающих в аэропорты Кипра, в качестве дополнительной меры безопасности от распространения коронавируса", – заявили кипрские чиновники.

Об этом сообщает AP.

Об этом они объявили за день до истечения срока действия требования, согласно которому иностранным гражданам из 22 стран разрешается приехать на Кипр, имея медицинский сертификат, удостоверяющий отсутствие у них коронавируса.

Среди этих 22 стран - Австрия, Греция, Финляндия, Австралия, Германия, Норвегия, Болгария и Венгрия.

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоано заявил, что представители сферы здравоохранения будут выборочно проверять 10-15% из 1500 пассажиров, которые, по оценкам, будут прибывать ежедневно в течение ближайших нескольких недель в страну.

Иоано отметил, что выборочные тестирования также будут проводиться для пассажиров, прибывающих из 12 стран, в частности Франции, Италии, Испании и Израиля, гражданам которых все еще понадобится медицинский сертификат об отсутствии коронавируса для пересечения границ Кипра.

Заместитель пресс-секретаря правительства Кипра Панайотис Сентонас заявил, что такая мера была принята по рекомендации совещательного органа медицинских экспертов, "чтобы не рисковать положительной эпидемиологической картиной" в стране.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня в мире зафиксированы 8 777 245 случаев COVID-19, из них 462 918 смертельных. Выздоровели – 4 640 370 человек.

На Кипре сейчас насчитывается 985 подтвержденных случаев коронавируса и 19 смертей.