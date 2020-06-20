"Медаль презрения": активисты облили здание Минздрава Франции красной краской

Французские протестующие в субботу обрызгали вход в министерство здравоохранения страны красной краской, символизирующей кровь умерших от COVID-19. Об этом сообщает France info.

Этой акцией протестующие выступили против плохих условий труда медицинских работников в государственном секторе.

Организатор протеста, активистская группа Attac, пояснила, что медицинские работники годами жалуются на недостаток финансирования, кроватей и оборудования, чтобы они могли должным образом ухаживать за пациентами.

Активисты также разместили у министерства здравоохранения гигантский баннер в форме медали под названием "Медаль презрения".

EN DIRECT - Action au ministère de la Santé !

Attac et le Collectif Inter-Urgences remettent le prix du mépris au gouvernement. @InterUrg #PrixDuMepris pic.twitter.com/UeQgdoqUIb — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

16 июня в Париже прошли демонстрации, организованные медицинскими работниками.

Медицинские работники вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требовали вернуть 4 млрд евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.