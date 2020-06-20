Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Эпидемия: в Украине 10 регионов не готовы к ослаблению карантина
Эпидемия: в Украине 10 регионов не готовы к ослаблению карантина
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня

"Медаль презрения": активисты облили здание Минздрава Франции красной краской

"Медаль презрения": активисты облили здание Минздрава Франции красной краской
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
Французские протестующие в субботу обрызгали вход в министерство здравоохранения страны красной краской, символизирующей кровь умерших от COVID-19. Об этом сообщает France info.

Этой акцией протестующие выступили против плохих условий труда медицинских работников в государственном секторе.

Организатор протеста, активистская группа Attac, пояснила, что медицинские работники годами жалуются на недостаток финансирования, кроватей и оборудования, чтобы они могли должным образом ухаживать за пациентами.

Активисты также разместили у министерства здравоохранения гигантский баннер в форме медали под названием "Медаль презрения".

В Нью-Йорке дату освобождения рабов в Америке объявили праздничным днем

16 июня в Париже прошли демонстрации, организованные медицинскими работниками.

Медицинские работники вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требовали вернуть 4 млрд евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Протесты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
03 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
04 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
05 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
Эпидемия: в Украине COVID-19 обнаружили у 66 детей и 73 медиков
Эпидемия: в Украине COVID-19 обнаружили у 66 детей и 73 медиков
&quot;Для разъяснений&quot;: к Стерненко ночью наведались полицейские
"Для разъяснений": к Стерненко ночью наведались полицейские
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь