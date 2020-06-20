МИД Эстонии: Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив

"В опубликованном сегодня номере журнала National Interest на тему Второй мировой войны президент России Владимир Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив", - заявил в пятницу Рейнсалу.
"Он отдельно говорит и о Балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей, и это соответствовало международному и внутригосударственном праву того времени. Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю", - отметил министр иностранных дел Эстонии.
Он сказал, что особенно цинично озвучивать такие утверждения на неделе, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран.
Путин ко Дню победы написал статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
В ней, среди прочего, он оправдывает действия Сталина и пакт Молотова-Риббентропа, обвиняет европейские страны в трусости и попытке покинуть Советский Союз один на один с Германией.
Польское правительство считает последнюю статью Владимира Путина о Второй мировой войне частью последовательной информационной войны против Запада и манипуляцией историей.