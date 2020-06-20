Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Эпидемия: в Украине 10 регионов не готовы к ослаблению карантина
Эпидемия: в Украине 10 регионов не готовы к ослаблению карантина
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Шевченко: Я слушал Лобановского с раскрытым ртом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 июня

МИД Эстонии: Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив

МИД Эстонии: Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал президента РФ Владимира Путина за трактовку истории Балтийских стран во время Второй мировой войны. Об этом сообщает ERR.

"В опубликованном сегодня номере журнала National Interest на тему Второй мировой войны президент России Владимир Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив", - заявил в пятницу Рейнсалу.

"Он отдельно говорит и о Балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей, и это соответствовало международному и внутригосударственном праву того времени. Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю", - отметил министр иностранных дел Эстонии.

Он сказал, что особенно цинично озвучивать такие утверждения на неделе, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран.

Путин ко Дню победы написал статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

Меркель не исключает введения новых санкций против России

В ней, среди прочего, он оправдывает действия Сталина и пакт Молотова-Риббентропа, обвиняет европейские страны в трусости и попытке покинуть Советский Союз один на один с Германией.

Польское правительство считает последнюю статью Владимира Путина о Второй мировой войне частью последовательной информационной войны против Запада и манипуляцией историей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Россия, Владимир Путин, Урмас Рейнсалу.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
03 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
04 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
05 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
Эпидемия: в Украине COVID-19 обнаружили у 66 детей и 73 медиков
Эпидемия: в Украине COVID-19 обнаружили у 66 детей и 73 медиков
&quot;Для разъяснений&quot;: к Стерненко ночью наведались полицейские
"Для разъяснений": к Стерненко ночью наведались полицейские
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь