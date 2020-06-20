Главу бельгийского Брюгге пырнули ножом в шею

Бургомистр туристического города Брюгге на северо-западе Бельгии Дирк Де Фау подвергся нападению на улице, его ранили ножом в шею. Об этом сообщила прокуратура провинции Западная Фландрия.

"Нападавший задержан, начато расследование", - говорится в сообщении.

В полиции Брюгге отметили, что бургомистр был госпитализирован и перенес операцию, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Лидер партии "Христианские демократы и фламандцы" (CD&V) Йохим Коэнс подчеркнул, что Дирк Де Фау - хороший градоначальник, "который любим в городе и далек от любого радикализма": "Трудно представить, что могло стать причиной этого нападения".

Напомним, в немецком западном городе Ред-Виденбрюк произошла вспышка на мясокомбинате компании Tönnies - тестирование выявило коронавирус более чем у тысячи работников.