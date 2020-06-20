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"Его необходимо отменить": в Бундестаге призвали Меркель пересмотреть свое отношение к "Северному потоку 2"

"Его необходимо отменить": в Бундестаге призвали Меркель пересмотреть свое отношение к "Северному потоку 2"
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф Укринформ
Член немецкого Бундестага Александер Граф Ламбсдорфф считает, что руководство ФРГ, в столице которой гражданин РФ убил гражданина Грузии, должно не только ввести против России санкции, но и пересмотреть свое отношение к газопроводу Nord Stream 2. Об этом политик заявил таблоиду Bild.

"Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, прямо в сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий - это такая атака на суверенитет Германии, нам надо трижды подумать над тем, действительно ли нам стоит тянуть золотой трубопровод до Москвы с тем, чтобы мы могли получить газ из России. Есть и другие поставщики, у которых можно получить газ. Именно поэтому мы, как свободные демократы, призываем канцлера обсудить с другими европейцами..., какой общий ответ можно дать", - заявил Граф Ламбсдорфф.

Он напомнил об ответе ЕС после попытки убийства с помощью "Новичка" российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Тогда европейские страны вместе выслали 140 российских дипломатов.

При этом депутат признал, что "канцлеру, конечно, трудно убедить других европейцев в необходимости жесткой совместной реакции, если одновременно достраивается Nord Stream 2, трубопровод, который будет поставлять газ из России, а евро потекут из Берлина в Москву".

Граф Ламбсдорфф подчеркнул, что хотел бы увидеть четкую позицию по этому вопросу канцлера, которая "очень хорошо знает Владимира Путина, хорошо знает Россию, хорошо говорит по-русски, и она точно знает, что российская политика является недружественной по отношению к Германии и недружественной к Европейскому Союзу".

"Поэтому я не понимаю, почему она и ее правительство так долго позволяли этому проекту продвигаться. Я думаю, что его действительно необходимо отменить", - заявил парламентарий.

Как сообщалось ранее, в прошлый четверг, 18 июня, прокуратура в ФРГ выдвинула против гражданина РФ Вадима Красикова обвинение в убийстве чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимгана Хангошвили в августе прошлого года в Берлине по выполнению "государственного заказа на убийство от Кремля".

Меркель не исключает введения новых санкций против России

Сама канцлер на брифинге после саммита Совета ЕС 19 июня заявила, что Берлин "оставляет за собой право реагировать, ...но сначала надо дождаться результатов переговоров".

О возможности санкций против России заявил и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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Германия, Россия, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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