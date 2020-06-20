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Коронавирус в Италии: Папа Римский поблагодарил "ангелов" Ломбардии

Коронавирус в Италии: Папа Римский поблагодарил "ангелов" Ломбардии
19:38 Сегодня Телеграф УНН
Папа Римский Франциск провел первую после отмены Италией карантинных ограничений аудиенцию, приняв медицинских работников из наиболее пострадавшего от пандемии итальянского региона Ломбардия. Об этом сообщает AP.

"Папа Франциск принял врачей и медсестер из наиболее пострадавшего от коронавируса региона Ломбардия в субботу в Ватикане, поблагодарив их за самоотверженный труд и героическую жертвенность", - говорится в сообщении.

Понтифик сказал своим гостям, что их пример профессиональной компетентности и сострадания поможет Италии создать новое будущее надежды и солидарности.

Папа Римский отметил, что среди погибших в результате эпидемии в Италии были врачи и медсестры, и добавил, что Италия вспомнит их молитвой и благодарностью.

По его словам, медики и медсестры Ломбардии стали "ангелами", которые помогают больным выздоравливать или сопровождают пациентов к смерти, учитывая, что члены их семей не могут посещать пациентов в больницах.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня в мире зафиксировано 8 794 566 случаев коронавируса. Умерли 463 250 человек, выздоровели – 4 653 821.

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Все по теме:

Италия, Ватикан, Франциск, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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