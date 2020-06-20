"Хотели, чтобы мы не дышали": Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет карантина

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь перестала бы существовать как государство в случае введения там карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом информирует агентство Белта.

"Я видел много месяцев назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль", - заявил Лукашенко.

По его мнению, определенные силы хотели, чтобы Беларусь с введением карантина перестала "дышать".

"Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Со временем вы лучше поймете, что это правда", - добавил Лукашенко.

Как сообщалось, в течение последних суток в Беларуси зафиксировали 603 новых случая болезни COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заболевания выросло до 57 936. За весь период распространения эпидемии на территории страны умерли 343 пациента.

В то же время Беларусь не вводила ограничений в попытке сдержать распространение коронавируса. В стране работали учебные заведения, магазины, не отменяли массовые мероприятия, в частности, парад на 9 мая.