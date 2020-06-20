Коронавирус в Беларуси: за сутки более 600 новых случаев

В течение последних суток в Беларуси зафиксировали 603 новых случая болезни COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заболевания выросло до 57 936. Об этом информирует Tut.by.

"По состоянию на 20 июня в Беларуси 57 936 случаев COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в телеграмм-канале. Прирост в течение суток - 603 случая", - говорится в сообщении.

Выздоровели и выписаны из больниц в Беларуси 36 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения эпидемии на территории страны умерли 343 пациента (плюс шесть в течение последних суток).

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня в мире зафиксировано 8 765 473 случая коронавируса, в частности 462 681 пациент умер, 4 627 844 выздоровели.