Глава Киевской ОГА: Ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано

"В Киевской области по ПЦР тестированию имеем 59,12%, по загруженности коек 24,48%. При таких условиях ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано. Наоборот, должны быть готовы к тому, что их могут усилить в каждый миг", - сказал Володин.
По его словам, комиссия по ТЭБ и ЧС провела внеочередное заседание.
"Эксперты приняли следующее: открытие детских оздоровительных учреждений на территории Киевской области является сегодня преждевременным. Вводим немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты", - добавил Володин.
Также будут следить за объектами общественного питания, агропродовольственными рынками.