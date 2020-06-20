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Глава Киевской ОГА: Ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано

Глава Киевской ОГА: Ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
Комиссия ТЭБ и ЧС решила, что открытие оздоровительных детских учреждений в Киевской области преждевременно, вводится немедленный контроль за соблюдением санитарного законодательства. Об этом заявил на брифинге председатель Киевской ОГА Василий Володин.

"В Киевской области по ПЦР тестированию имеем 59,12%, по загруженности коек 24,48%. При таких условиях ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано. Наоборот, должны быть готовы к тому, что их могут усилить в каждый миг", - сказал Володин.

По его словам, комиссия по ТЭБ и ЧС провела внеочередное заседание.

"Эксперты приняли следующее: открытие детских оздоровительных учреждений на территории Киевской области является сегодня преждевременным. Вводим немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты", - добавил Володин.

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Также будут следить за объектами общественного питания, агропродовольственными рынками.

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Киев, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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