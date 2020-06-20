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Зеленский о карантине: Если учреждения не соблюдают меры безопасности, то должны нести за это ответственность

Зеленский о карантине: Если учреждения не соблюдают меры безопасности, то должны нести за это ответственность
14:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
На следующей неделе в Украине начнутся проверки общественных мест на предмет соблюдения ими противоэпидемиологических мероприятий в условиях карантина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса Президента.

"Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - подчеркнул Президент.

Отмечается, что на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Наибольший прирост больных COVID-19 за сутки: в Минздраве назвали регионы

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 июня подтверждено 35 825 случаев COVID-19, из них за сутки - 841.

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Карантин, Владимир Зеленский, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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