Наибольший прирост больных COVID-19 за сутки: в Минздраве назвали регионы

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зафиксировано во Львовской области - 139 случаев.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 139, Закарпатской области - 109, Ровенской области - 83, и городе Киев - 76", - заявил Максим Степанов.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины.

По его словам, за прошедшие сутки в целом было осуществлено 19 136 тестов, из них 11 162 исследований методом ПЦР, а также 7974 исследований методом ИФА.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 841 лица, из них 66 детей и 73 медицинских работников.