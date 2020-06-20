Испания открывает границы: аэропорты возобновят работу в воскресенье

Завтра в Испании прекратят действие ограничения на путешествия в страну для граждан стран ЕС, кроме Португалии. Испанские аэропорты примут первые после карантина 100 авиарейсов. Об этом пишет El Pais.

"В 12 часов ночи будут сняты ограничения на передвижение, а границы со странами ЕС будут открыты для всех, кроме Португалии. Испанские аэропорты примут 100 рейсов в это воскресенье, в первый день после окончания ограничений, действовавших с 14 марта", - говорится в сообщении .

"Благодаря ограничениям нам удалось спасти тысячи жизней в Испании", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес. «Вирус может вновь вернуться к нам второй волной. Нам нужно быть готовыми", - добавил глава испанского правительства.

20 июня Министерство здравоохранения Испании сообщило о семи смертях от коронавируса и 134 новых подтвержденных случаях COVID-19 за сутки, что увеличило общее количество погибших в результате пандемии в Испании до 28 322. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Испании сейчас составляет 292 655 - по данным Worldometer.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня в мире зафиксированы 8 794 566 случаев коронавируса. Умерли 463 250 человек, выздоровели - 4 653 821.