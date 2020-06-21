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ДТП в Эстонии: погиб украинец

ДТП в Эстонии: погиб украинец
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук
Сегодня утром в Эстонии в ДТП погиб гражданин Украины. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 июня, около 4:00 утра, на 9-м километре дороги из Таллина в Лаагру в волости Саку. Автомобиль Mercedes-Benz вылетел с дороги, врезался в конструкции моста и перевернулся. Сообщается, что погибший водитель авто - 43-летний гражданин Украины. Других людей в салоне не было.

"Автомобиль выехал на встречную полосу, после чего въехал в заграждение, а затем - в опору строящегося моста. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на металлические конструкции, установленные для строительства", - прокомментировал оперативный руководитель Пыхьяльской префектуры Раава Ярва.

По его словам, обстоятельства инцидента и характер повреждений указывают на то, что водитель превысил установленный лимит скорости - 50 км / ч. Следов торможения на месте происшествия не видно.

Также, по словам Раава Ярвы, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

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Удар оказался настолько сильным, что конструкции моста повреждены. Дорогу под ним пришлось перекрыть, пока строители не убедятся, что проезд под мостом безопасен.

О событии упоминает в Twitter полиция Эстонии, фото с места не приводят.

"Это и прошла ночь оказались очень трагичными для Таллина и Харью. Прошлой ночью в ДТП погибла 61-летняя женщина на дороге к Лаагры и 30-летний мотоциклист на автодороге Рандвере. Сегодня ночью погиб 43-летний мужчина, автомобиль которого сошел с дорогие в муниципалитете Саке ", - говорится в сообщении.

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Украина, Эстония, ДТП.

Автор:

Телеграф
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