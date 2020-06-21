ДТП в Эстонии: погиб украинец

Сегодня утром в Эстонии в ДТП погиб гражданин Украины. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 июня, около 4:00 утра, на 9-м километре дороги из Таллина в Лаагру в волости Саку. Автомобиль Mercedes-Benz вылетел с дороги, врезался в конструкции моста и перевернулся. Сообщается, что погибший водитель авто - 43-летний гражданин Украины. Других людей в салоне не было.

"Автомобиль выехал на встречную полосу, после чего въехал в заграждение, а затем - в опору строящегося моста. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на металлические конструкции, установленные для строительства", - прокомментировал оперативный руководитель Пыхьяльской префектуры Раава Ярва.

По его словам, обстоятельства инцидента и характер повреждений указывают на то, что водитель превысил установленный лимит скорости - 50 км / ч. Следов торможения на месте происшествия не видно.

Также, по словам Раава Ярвы, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Удар оказался настолько сильным, что конструкции моста повреждены. Дорогу под ним пришлось перекрыть, пока строители не убедятся, что проезд под мостом безопасен.

О событии упоминает в Twitter полиция Эстонии, фото с места не приводят.

"Это и прошла ночь оказались очень трагичными для Таллина и Харью. Прошлой ночью в ДТП погибла 61-летняя женщина на дороге к Лаагры и 30-летний мотоциклист на автодороге Рандвере. Сегодня ночью погиб 43-летний мужчина, автомобиль которого сошел с дорогие в муниципалитете Саке ", - говорится в сообщении.