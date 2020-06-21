В Днепропетровской области грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

В результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области погибли три человека, из них один ребенок и пострадали четыре человека, из них двое детей. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"После прибытия спасателей к месту происшествия предварительно установлено, что с грузовым автомобилем DAF, совершавшим маневр разворота, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль NISSAN Maxima, в салоне которого находилось семь человек, из них трое детей. В грузовом автомобиле находился водитель. В результате столкновения погибли три человека - двое мужчин и девочка. Пострадало четыре человека, из них двое детей: две женщины и два мальчика ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Солонянском районе на 429 км автодороги Н-08 Борисполь-Днипро-Запорожье, поступило 20 июня в 22:08.

По указанному адресу немедленно было направлено дежурное отделение 58-ой государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели уточняют, что пострадавшие с предварительными диагнозами политравмы в тяжелом состоянии госпитализированы: дети - в областную детскую клиническую больницу, взрослые - в Областную клиническую больницу им. Мечникова.

С помощью гидравлического инструмента тела двоих мужчин деблокированы из искореженного автомобиля.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.