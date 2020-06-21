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Последствия непогоды: Польшу "затопило" (Фото)

Последствия непогоды: Польшу "затопило" (Фото)
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер
В Польше в результате непогоды в ряде регионов повреждены дома и деревья, улицы населенных пунктов подтоплены. Об этом сообщает RMF FM.

Спасательным службам в Польше за сутки пришлось совершить около 2800 выездов, чтобы помочь ликвидировать последствия мощных ливней и шквального ветра - убрать поломанные деревья, расчистить дороги, починить линии электропередач, откачать воду из подтопленных домов.

Больше всего пострадали Малопольское и Опольское воеводство.

В селе Щижиц в Лимановским уезде Малопольского воеводства пришлось эвакуировать первый этаж местной больницы после того как река, которая протекает через село, вышла из берегов. Местные жители говорят, что вода поднялась за какие-то несколько десятков минут, не оставив им времени спасать собственность.

Из-за высокого уровня воды в другом селе частично обвалилась дорога вдоль реки.

В этом же уезде у деревни Слопнице в реке нашли мертвым 50-летнего мужчину. Обстоятельства его смерти пока не установлены.

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Серьезно пострадало село Лапанув в соседнем Бохенского уезде. Местные жители говорят, что не припомнят подобных наводнений раньше. По их словам, вода за четверть часа поднялась на 2 метра.

Вода поднялась также в реках в Силезском и Нижнесилезском воеводствах.

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Все по теме:

Польша, Наводнения, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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