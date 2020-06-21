В Черногории был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр для военных

В Черногории торжественно открыли реабилитационный центр для украинских военных.

В черногорском городе Сутоморе, который находится на побережье Адриатического моря открыли реабилитационный центр для украинских военных, пишет в Facebook консул Украины в Черногории Михаил Шматов.

“Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр”, — отметил украинский дипломат.

“Именно на базе этого центра будет в будущем будут проходить реабилитацию наши украинские военные. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем”.

Также на своей странице он опубликовал фото учреждения для раненых бойцов ВСУ.