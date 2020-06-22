Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах

Партия власти в новом созыве парламента будет иметь 180 из 250 депутатов.

На парламентских выборах в Сербии больше всего голосов в третий раз подряд одержала Прогрессивная партия, которую возглавляет глава государства Александар Вучич.

Об этом информирует "Радио Свобода".

"Согласно предварительным результатам, она набрала 63 процента голосов. Партия власти в новом созыве парламента будет иметь 180 из 250 депутатов. В парламент вошла и Социалистическая партия и партии венгерской, албанской и боснийской национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что три крупнейшие оппозиционные партии бойкотировали голосование. Они заявляли, что нет условий для свободного волеизъявления граждан, поскольку партия власти контролирует большинство средств массовой информации.

На избирательные участки вышли примерно 50 процентов из 6,5 миллиона избирателей. Выборы изначально были назначены на 26 апреля, однако их отложили из-за эпидемии COVID-19.

Правящая коалиция в начале этого года снизила ценз с пяти до трех процентов, чтобы таким образом необходимое количество голосов набрали малые партии. Избиратели голосовали в защитных масках, на участках всем дезинфицировали руки.

Напомним: накануне выборов в Белграде находился российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который заявил, что Москва полностью поддерживает политику президента Вучича и его партию.