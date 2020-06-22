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В итальянской Ломбардии - самая низкая смертность от коронавируса с февраля

В итальянской Ломбардии - самая низкая смертность от коронавируса с февраля
21:34 Сегодня Телеграф Укринформ
За последние сутки в итальянском регионе Ломбардия, который больше всего пострадал от пандемии коронавируса, зафиксировали 3 летальных исхода, вызванные пандемией, это самый низкий показатель в регионе с 27 февраля.

"В Ломбардии за последние сутки зафиксировали 3 жертвы, тогда как вчера их было 13, это самый низкий показатель в регионе с 27 февраля", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает агентство ANSA.

В течение последних 24 часов в Италии в общем зафиксировали 23 жертвы пандемии коронавируса, по сравнению с 24 вчера, это теперь новый самый низкий показатель с начала марта. Общее количество жертв пандемии в Италии возросло до 34 657 человек.

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Всего у 238 720 человек подтвердили диагноз коронавируса в Италии. За последние сутки прирост составил 218 новых случаев. В 7 регионах зафиксировано нулевое увеличение количества новых заражений: Апулия, Фриули-Венеция-Джулия, Сицилия, Сардиния, Умбрия, Валле-д'Аоста и Базиликата.

Количество пациентов, которые выздоровели, в Италии возросло до 183 426, прирост по сравнению с вчерашним днем составил 533 человека.

Согласно данным Worldometer, в мире зафиксировано 9 064 745 случаев коронавируса, в частности 470 981 - летальный, выздоровели 4 849 111 человек.

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Италия, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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