Иране направит "черные ящики" сбитого самолета МАУ во Францию

В ближайшее время Иран направит "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию для анализа.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что Иран отправит во Францию черные ящики украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение близ Тегерана в январе, для анализа в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-службу МИД Ирана.

Также он добавил, что Украина еще не назначила делегации для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом.

Однако, как сообщалось, Зеленский 19 июня подписал указ об образовании делегации Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с сбиванием 8 января 2020 года самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" рейса PS752.

Как сообщалось, как сообщил Президент Зеленский, Киев будет судиться в международных судах, если Тегеран будет продолжать оттягивать выполнение своих обещаний в связи с катастрофой самолета "МАУ".

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.