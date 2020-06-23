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ЕС призвал Китай "соблюдать обещания, данные народу Гонконга", предупредил об "очень негативных последствиях"

ЕС призвал Китай "соблюдать обещания, данные народу Гонконга", предупредил об "очень негативных последствиях"
03:38 Сегодня Телеграф УНН
Европейский Союз в понедельник, 22 июня, предупредил Китай про "очень негативные последствия" при воплощении в жизнь нового закона о национальной безопасности Гонконга. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцян выразили свое "глубокое беспокойство" законом, который, по мнению критиков, ограничивает автономию Гонконга. Об этом пишет DW.

"Мы призвали Китай соблюдать обещания, данные народу Гонконга и международной общности относительно высокой степени автономии и гарантированных свобод Гонконга", — сообщил впоследствии журналистам Мишель.

В свою очередь, фон дер Ляен сообщила китайской стороне, что, по мнению ЕС, воплощение закона о нацбезопасности в жизни станет нарушением международных обязательств Пекина. "Закон о национальной безопасности рискует серьезно подорвать принцип" одна страна — две системы "и высокая степень автономии Гонконга, которую мы бы хотели видеть неизменной. Именно эта автономия позволила Гонконгу процветать и быть таким успешным, поэтому, если Китай продолжит вводить этот закон, существует риск очень негативных последствий", — сказала фон дер Ляйен.

"ЕС находится на связи с партнерами по G7 на эту тему, и мы очень четко сегодня донесли до китайского руководства нашу позицию и призвали ей изменить свою", — подытожила фон дер Ляйен.

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Как сообщалось ранее, что Всекитайское собрание народных представителей приняло 28 мая закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга. Благодаря закону китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывают государственную власть в Гонконге.

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ЕС, Китай, Гонконг.

Автор:

Телеграф
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