Впервые с марта в Нидерландах не выявили ни одной смерти пациента с коронавирусом

В Нидерландах в понедельник заявили, что в стране не зарегистрировано ни одной новой смерти от коронавируса впервые с марта.

Так, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил в понедельник, что "впервые с начала марта было зарегистрировано 0 случаев смертей от COVID-19". Об этом сообщает Uobserever.

Кроме того, в стране было зарегистрировано 69 новых инфицированных и две госпитализации.

Общее количество смертей в стране остается на уровне 6 090 человек, а общее количество людей, инфицированных коронавирусом, возросло до 49 658 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 471 640 человек. В свою очередь, выздоровели 4 511 603 человека.