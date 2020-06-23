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Президент Хорватии не полетит на парад к Путину из-за поломки самолета

Президент Хорватии не полетит на парад к Путину из-за поломки самолета
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил запланированный в Москву визит из-за неисправности правительственного самолета.

На рейсе 13 июня 2020 года, который выполнялся с целью экстренной медицинской транспортировки пациента из Дубровника в Загреб, произошла поломка государственного самолета при посадке в аэропорту Дубровника. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Index.hr.

Были замечены значительные потери моторного масла с правого двигателя. Никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал, однако эксплуатацию самолета приостановили.

Ремонт самолета планируют завершить 24 июня, а это означает, что президент Хорватии не приедет на парад к 75-летию завершения Второй мировой войны в Москву.

Пресс-секретарь канцелярии президента Никола Елич подтвердил, что Зоран Миланович отменил запланированный визит в Россию из-за аварии государственного самолета и отсутствие коммерческих рейсов до России из-за пандемии коронавирус.

Путин о визите президента Украины в Москву: Это неизбежно, мы подождем

"Президент Миланович отменил свою поездку в Москву из-за поломки государственного самолета, который не может быть отремонтирован до запланированной поездки, а коммерческие рейсы в Россию еще не запущены", - сказал Елич.

Миланович находится с официальным визитом в Черногории, и сразу после его окончания, он должен был уехать в Москву.

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Москва, Хорватия, Владимир Путин, Зоран Миланович.

Автор:

Телеграф
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