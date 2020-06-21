Путин о визите президента Украины в Москву: Это неизбежно, мы подождем

Президент России Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени. Об этом сказал Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"

На вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины в Россию, кто бы ни возглавлял Украину, Путин сказал: "Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем".

Отвечая на вопрос, как он оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, Путин отметил: "Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины – это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа".

В январе 2020 года в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше Зеленский заявил: "Польша и польский народ первыми – первыми – ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

14 февраля в Кремле заявили, что Путин в телефонном разговоре упрекнул Зеленского за "искажение исторической правды о событиях Второй мировой войны".