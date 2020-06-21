Коронавирус: число заболевших в РФ близится к 600 тысячам

За минувшие сутки в Российской Федерации зафиксировано 7 717 новых инфицированных COVID-19, общее количество случаев заражения в России составило 583 879 человек. Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за сутки выявлено в Москве (+968 человек), Подмосковье (+549), Ханты-Мансийском автономном округе (+294), Петербурге (+229), Нижегородской (+227), Свердловской (+207) и Воронежской (+200) областях.

За прошедшие сутки в РФ умерло 109 пациентов, общее количество умерших от COVID-19 возросло до 8 101 человека. Выздоровели за субботу 5 118 человек, всего – 339 142.

В четверг, 18 июня, глава Росздравнадзора Алла Самойлова сказала, что с начала распространения коронавирусной инфекции в стране от нее умерли 489 медицинских работников. Позже пресс-служба Росздравнадзора заявила, что эти цифры неофициальные.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 8 932 413 случаев коронавируса, в том числе 467 024 летальных, выздоровели 4 749 743 человека.