Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ГСЧС о трагедии на Позняках: Погибшая является хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв
ГСЧС о трагедии на Позняках: Погибшая является хозяйкой квартиры, в которой произошел взрыв
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
"Солнечные дни": Анна Кошмал продемонстрировала легкий летний образ (Фото)
Анна Кошмал продемонстрировала летний образ (Фото)

Коронавирус: число заболевших в РФ близится к 600 тысячам

Коронавирус: число заболевших в РФ близится к 600 тысячам
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ
За минувшие сутки в Российской Федерации зафиксировано 7 717 новых инфицированных COVID-19, общее количество случаев заражения в России составило 583 879 человек. Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за сутки выявлено в Москве (+968 человек), Подмосковье (+549), Ханты-Мансийском автономном округе (+294), Петербурге (+229), Нижегородской (+227), Свердловской (+207) и Воронежской (+200) областях.

За прошедшие сутки в РФ умерло 109 пациентов, общее количество умерших от COVID-19 возросло до 8 101 человека. Выздоровели за субботу 5 118 человек, всего – 339 142.

В четверг, 18 июня, глава Росздравнадзора Алла Самойлова сказала, что с начала распространения коронавирусной инфекции в стране от нее умерли 489 медицинских работников. Позже пресс-служба Росздравнадзора заявила, что эти цифры неофициальные.

Эпидемия коронавируса: в Польше COVID-19 побороли уже более 16 тыс человек

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 8 932 413 случаев коронавируса, в том числе 467 024 летальных, выздоровели 4 749 743 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Ситуация на фронте: с начала суток зафиксировано шесть обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ
Ситуация на фронте: ранен военнослужащий ВСУ
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
&quot;Я никогда не нападал на нее&quot;: Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь