Эпидемия коронавируса: в Польше COVID-19 побороли уже более 16 тыс человек

Число инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 31 931, умерли в общей сложности 1 356 человек. Выздоровели 16 683 человека.

"Число инфицированных коронавирусом - 31 931, 1 356 человек умерли", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

Отмечается, что за последние сутки в Польше выявлено 311 новых случаев инфицирования, умерли 10 больных.

На сегодняшний день в Польше выздоровели уже 16 683 человека.

В больницах страны находятся 1 877 пациентов с коронавирусом, 94 585 человек на домашнем карантине, 18 619 человек под эпидемиологическим надзором.

В настоящее время в Польше проведено свыше 1,3 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - свыше 20 тысяч.

Как сообщалось, главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена работа 12-ти шахт. В общей сложности среди польских горняков выявлено свыше 6 тыс. инфицированных коронавирусом. За последние сутки в Силезском воеводстве подтверждено 128 новых случаев инфицирования, что составляет свыше 40% от общего показателя по стране.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. Впрочем, пока не возобновлено авиасообщение между Польшей и Украиной.

Отныне граждане Польши, стран ЕС и других стран, которые имеют разрешение на постоянное и временное проживание в Польше, не должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после приезда из стран Евросоюза. Но её должны проходить все, кто въезжает в Польшу с Украины.