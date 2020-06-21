Пандемия COVID-19: во Франции количество случаев коронавируса превысило 160 тыс

Во Франции с начала пандемии коронавируса количество выявленных инфицированных превысило 160 тысяч, за сутки произошло 19 летальных случаев.

Такие данные по состоянию на 20 июня обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 160 093 заражений коронавирусом; 9837 пациентов остаются в больницах, в частности, 715 - в реанимации; 29 633 человека умерли от COVID-19.

За минувшие сутки выявлено 641 инфицирование коронавирусом. Произошло 19 летальных случаев.

Количество положительных результатов из всех тестирований, проведенных за предыдущие семь дней, составляет 1,4%.

Сейчас все регионы в пределах метрополии Франции считаются «зелеными» по уровню эпидемиологической угрозы. «Оранжевыми» остаются только два заморских департамента - Гвиана и Майотта.

С понедельника, 22 июня, Франция переходит к третьему этапу выхода из карантина. В стране будут ослаблены некоторые ограничительные заведения, включая полноценное возобновление работы школьных учебных заведений.

Чрезвычайное санитарное состояние будет действовать до 10 июля.

По состоянию на утро 21 июня в мире зарегистрировано 8 922 073 случая COVID-19, из них 466 817 - летальных, 4 743 658 человек выздоровели.