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Пандемия COVID-19: во Франции количество случаев коронавируса превысило 160 тыс

Пандемия COVID-19: во Франции количество случаев коронавируса превысило 160 тыс
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ
Во Франции с начала пандемии коронавируса количество выявленных инфицированных превысило 160 тысяч, за сутки произошло 19 летальных случаев.

Такие данные по состоянию на 20 июня обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 160 093 заражений коронавирусом; 9837 пациентов остаются в больницах, в частности, 715 - в реанимации; 29 633 человека умерли от COVID-19.

За минувшие сутки выявлено 641 инфицирование коронавирусом. Произошло 19 летальных случаев.

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Количество положительных результатов из всех тестирований, проведенных за предыдущие семь дней, составляет 1,4%.

Сейчас все регионы в пределах метрополии Франции считаются «зелеными» по уровню эпидемиологической угрозы. «Оранжевыми» остаются только два заморских департамента - Гвиана и Майотта.

С понедельника, 22 июня, Франция переходит к третьему этапу выхода из карантина. В стране будут ослаблены некоторые ограничительные заведения, включая полноценное возобновление работы школьных учебных заведений.

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Чрезвычайное санитарное состояние будет действовать до 10 июля.

По состоянию на утро 21 июня в мире зарегистрировано 8 922 073 случая COVID-19, из них 466 817 - летальных, 4 743 658 человек выздоровели.

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Франция, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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