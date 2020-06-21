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Эпидемия коронавируса: В Латвии и Эстонии новых случаев COVID-19 за сутки не выявлено

Эпидемия коронавируса: В Латвии и Эстонии новых случаев COVID-19 за сутки не выявлено
13:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Латвии и в Эстонии за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

В Латвии за прошедшие сутки сделано 1 294 теста на Covid-19, но не зафиксировано ни одного нового случая, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. За последние сутки один заболевший Covid-19 госпитализирован.

В больницах республики лечатся девять пациентов с коронавирусом, один из них находится в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 173 человека, переболевших коронавирусной болезнью, 903 человека выздоровели. С начала пандемии 30 человек скончались.

В Эстонии за сутки были проанализированы 440 тестов на Covid-19, из которых ни один не показал позитивного результата, сообщил в воскресенье департамент здоровья. Всего в республике после начала пандемии было сделано более 102 тыс. тестов на коронавирус, из которых 1 981 оказались позитивными.

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В больницах Эстонии находятся восемь пациентов. С начала пандемии 1 764 человека выздоровели, в том числе у 1 353 человек закрыты истории болезни. 411 человек ожидают подтверждения о выздоровлении. За весь период от Covid-19 скончались 69 человек.

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Эстония, Латвия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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