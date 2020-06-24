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СМИ: ЕС оставит закрытыми границы для граждан США, РФ и Бразилии

СМИ: ЕС оставит закрытыми границы для граждан США, РФ и Бразилии
Обновлено 03:51 Сегодня Телеграф Укринформ
Страны ЕС рассматривают возможность открыть границы для путешествий уже в следующем месяце, однако при этом сохранится запрет для въезда жителей стран, где зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщило во вторник издание The New York Times, которое получило в распоряжение проекты документов с ограничениями для путешествий по странам ЕС.

"Страны Европейского Союза, которые спешат восстановить свою экономическую деятельность и снова открыть границы после месяцев ограничений от коронавируса, готовятся заблокировать въезд для жителей Америки из-за того, что Соединенные Штаты не смогли взять под контроль распространение (заболеваний – ред.)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность временного запрета для въезда на свою территорию жителей Бразилии и России, которые находятся на второй и третьей строчке после США по количеству больных COVID-19, а также ряда других стран.

Ожидается, что ЕС откроет границы с 1 июля. Сейчас, как сообщает NYT, страны Евросоюза рассматривают на уровне министерств внутренних дел два списка разрешенных ко въезду иностранцев, где учитывается количество больных на 100 тысяч населения. В обоих перечнях США, Бразилия и РФ отсутствуют. Списки еще не утверждены окончательно, впрочем, ожидается, что решение будет принято уже на следующей неделе.

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Как сообщалось ранее, по последним данным, в США официально зарегистрировано 2,342 млн инфицированных коронавирусом, в Бразилии – 1,106 млн, в России – 598,8 тысячи человек.

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Бразилия, ЕС, США, Россия.

Автор:

Телеграф
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