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Кандидат в президенты Польши: Независимая Украина – в наших национальных интересах

Кандидат в президенты Польши: Независимая Украина – в наших национальных интересах
Обновлено 04:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Сейчас нет никаких предпосылок для отмены западных санкций против России. Об этом во время встречи с иностранными СМИ в Варшаве, отвечая на вопрос Укринформа, заявил независимый кандидат в президенты Польши Шимон Головня.

"Я сейчас не вижу возможности для отмены санкций",- подчеркнул Головня.

Он отметил, Россия является соседом Польши, однако с ней можно вести диалог только имея соответствующий потенциал, сильную позицию в ЕС.

Независимый кандидат в президенты отметил, что одним из первых его зарубежных визитов, в случае избрания президентом, будет поездка в Киев.

"Киев является важным, поскольку независимая Украина – в наших национальных интересах, это наш очень важный стратегический сосед", - подчеркнул Головня.

Он подчеркнул, что президент Польши должен иметь "добрые и близкие личные отношения с президентом Украины".

Головня отметил, что эти отношения между странами должны быть настолько добрыми, что свой первый визит на посту, новый глава МИД Украины должен осуществлять не до Берлина, а Варшаву.

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Согласно последним соцопросам, в президентской гонке Головня с 10-11% уступает действующему президенту Анджею Дуде (40-42%) и кандидату от Гражданской коалиции Рафалу Тшасковскому (28-30%). До старта в выборах Тшасковского в середине мая Головня длительное время был основным оппонентом Дуды.

Первый тур президентских выборов состоится 28 июня, второй – 12 июля.

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Все по теме:

Украина, Польша, Россия, Шимон Головня.

Автор:

Телеграф
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