Кандидат в президенты Польши: Независимая Украина – в наших национальных интересах

"Я сейчас не вижу возможности для отмены санкций",- подчеркнул Головня.
Он отметил, Россия является соседом Польши, однако с ней можно вести диалог только имея соответствующий потенциал, сильную позицию в ЕС.
Независимый кандидат в президенты отметил, что одним из первых его зарубежных визитов, в случае избрания президентом, будет поездка в Киев.
"Киев является важным, поскольку независимая Украина – в наших национальных интересах, это наш очень важный стратегический сосед", - подчеркнул Головня.
Он подчеркнул, что президент Польши должен иметь "добрые и близкие личные отношения с президентом Украины".
Головня отметил, что эти отношения между странами должны быть настолько добрыми, что свой первый визит на посту, новый глава МИД Украины должен осуществлять не до Берлина, а Варшаву.
Согласно последним соцопросам, в президентской гонке Головня с 10-11% уступает действующему президенту Анджею Дуде (40-42%) и кандидату от Гражданской коалиции Рафалу Тшасковскому (28-30%). До старта в выборах Тшасковского в середине мая Головня длительное время был основным оппонентом Дуды.
Первый тур президентских выборов состоится 28 июня, второй – 12 июля.