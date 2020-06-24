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Угрозы никуда не делись: Столтенберг назвал основные вызовы для НАТО

Угрозы никуда не делись: Столтенберг назвал основные вызовы для НАТО
Обновлено 06:55 Сегодня Телеграф УНН
Угрозы для мировой безопасности никуда не делись с началом пандемии COVID-19. Этими угрозами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает терроризм, "последствия подъема Китая", а также "более упорную Россию" с ее "агрессивными действиями в отношении Украины". Об этом он рассказал в интервью DW во вторник, 23 июня.

Столтенберг особо отметил необходимость выделения средств на противостояние этим вызовам. Надо иметь возможность бороться с угрозами как в сфере безопасности, так и в области здравоохранения, а не выбирать между ними, отметил он.

Генсек НАТО также назвал ФРГ "очень сильным и важным союзником", который крупнейший оборонный бюджет в Евросоюзе и третий по величине в Альянсе. Берлин "значительно больше инвестирует в оборону", отметил он. При этом Столтенберг ожидает, что все страны НАТО выполнят обещание выделять на военные нужды Альянса не менее двух процентов ВВП.

В то же время Столтенберг подверг критике намерение президента США Дональда Трампа сократить на 9500 человек количество американских военнослужащих в ФРГ. По словам генсека, он обсуждал с американским президентом присутствие военного контингента США в Европе. В этом разговоре Столтенберг подчеркнул, что наличие этого контингента важно не только для НАТО, но и для Вашингтона, поскольку "мир и стабильность в Европе делают свой вклад в безопасность Северной Америки".

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По словам Столтенберга, министр обороны США Марк Эспер заверил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и Соединенные Штаты еще проведут консультации с союзниками по НАТО.

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Все по теме:

Китай, НАТО, Россия, Терроризм, Йенс Столтенберг.

Автор:

Телеграф
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