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Премьера Болгарии оштрафуют за нарушение карантина - вошел в церковь без маски

Премьера Болгарии оштрафуют за нарушение карантина - вошел в церковь без маски
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф Фото: sofiaglobe.com
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов будет оштрафован за вход в церковь без маски. Согласно правилам, введенным его собственным правительством, Борисову, его сотрудникам и некоторым журналистам грозит штраф в размере до 150 евро.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов будет оштрафован за вход в церковь без маски. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Согласно правилам, введенным его собственным правительством, Борисову, его сотрудникам и некоторым журналистам грозит штраф в размере до 150 евро.

Обязательное использование масок для лица в общественных помещениях было восстановлено в Болгарии во вторник из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусом.

"Штраф будет наложен на премьер-министра, его сотрудников и журналистов за несоблюдение мер по борьбе с эпидемией и, в частности, за нарушение указа об обязательном ношении масок в закрытых общественных местах", - говорится в сообщении Минздрава.

Борисов отправился во вторник в Рыльский монастырь в юго-западной части страны для проекта реконструкции дороги, ведущей к этому знаменитому религиозному объекту. Прежде чем войти в церковь без маски, он поговорил с настоятелем монастыря.

61-летний лидер болгарских консерваторов отказывался носить маску с самого начала пандемии.

Болгария, которая ввела ограничительные меры еще 8 марта, среди европейских стран, наименее пострадавших от пандемии. Однако с быстрым снятием ограничений в конце мая в последнее время было зарегистрировано в среднем более 100 новых случаев инфицирования в день в сравнении с 20-40 в период сдерживания.

Министерство здравоохранения уже наложило в понедельник штраф в размере 1500 евро на консервативную партию ГЕРБ Борисова за проведение митинга в субботу в переполненном зале в присутствии премьер-министра.

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Аналогичный штраф был наложен на оппозиционную Социалистическую партию, четверо членов которой были заражены на других собраниях.

По состоянию на вторник в Болгарии было зарегистрировано 3984 случаи инфицирования и 207 случаев смерти.

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Все по теме:

Болгария, Карантин, Бойко Борисов, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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