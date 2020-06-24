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Пандемия COVID-19: в мире от коронавируса вылечились 5 млн человек

Пандемия COVID-19: в мире от коронавируса вылечились 5 млн человек
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф
За время пандемии зафиксировали 9 миллионов 353 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Побороли болезнь уже 5 миллионов 41 тысяча человек.

Жертвами коронавируса стали 479 тысяч больных. Сейчас активными остаются 3 миллиона 832 тысяч случаев инфицирования. Об этом сообщает статистический сайт Worldometers в среду, 24 июня.

За последние сутки в мире подтвердили 162 тысячи новых случаев заражения. В частности, в Бразилии коронавирус обнаружили у 40 тысяч человек. В США зафиксировали 36 тысяч новых случаев COVID-19, в Индии – более 15 тысяч, в России – почти 7,5 тысяч, в Мексике и Южной Африке по 4,5 тысяч.

В этот же день умерли 5465 человек, у которых диагностировали коронавирус. Больше всего жертв зарегистрировали также в Бразилии – 1364. Также в США зафиксировали 863 летальных случая, в Мексике – 759, в Индии – 468 и 280 смертей в Великобритании.

Ранее в ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса еще не достигла пика, а ее последствия могут затянуться на десятилетия.

Пандемия коронавируса вступает в "новую и опасную" фазу, когда люди устают от противоэпидемических мероприятий, которые к тому же нанесли серьезный экономический ущерб. 

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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