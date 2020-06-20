ВОЗ предупреждает о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что эпидемия "ускоряется".

Пандемия коронавируса вступает в "новую и опасную" фазу, когда люди устают от противоэпидемических мероприятий, которые к тому же нанесли серьезный экономический ущерб. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что эпидемия "ускоряется": 18 июня было зарегистрировано более 150 000 новых случаев заболевания - самый высокий показатель за один день. Половина новых случаев поступила из стран Америки и большое количество также из стран Ближнего Востока и Южной Азии.

"Многим людям надоело быть дома ... но вирус все еще распространяется быстро", - отметил глава ВОЗ.

Напомним, по состоянию на 19 июня в мире коронавируса инфицировано более 8,5 миллиона человек. Умерли от COVID-19 457 190 человек, выздоровели - около 4,2 миллиона.

В Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 984 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 985 летальных, 16033 пациента выздоровели. За минувшие сутки был зафиксирован рекордный 921 новый случай - наибольшее количество в Львовской области - 142, Ровенской - 121, Киеве - 92, Закарпатской области - 78, а также Черновицкой области - 76.