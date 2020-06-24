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Пандемия коронавируса: в Польше растет число погибших от COVID-19

Пандемия коронавируса: в Польше растет число погибших от COVID-19
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ
За прошедшие сутки в Польше обнаружено 294 новых случая инфицирования коронавирусом, 21 человек умер.

В целом, количество больных COVID-19 в Польше выросло до 32 821, умерли в общем 1 396 человек.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Число инфицированных коронавирусом - 32 821; 1 396 человек умерли", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружено 294 новых случая инфицирования, умер 21 больной.

На сегодня в Польше выздоровели уже 18 134 человека.

В больницах страны находятся 1 965 пациентов с коронавирусом, 92 992 человека - на домашнем карантине, 16 574 человека под эпидемиологическим надзором.

В настоящее время в Польше проведено около 1,4 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - более 20 тысяч.

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Как сообщалось, главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силежский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена работа 12 шахт. В целом среди польских горняков обнаружено более 6 тыс. инфицированных коронавирусом. За последние сутки в Силежском воеводстве подтверждено 108 новых случаев инфицирования, что составляет почти 37% общего показателя по стране.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение.

Отныне граждане Польши, стран ЕС и других стран, имеющие разрешение на постоянное и временное проживание в Польше, не должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после приезда из стран Евросоюза. Зато ее должны проходить все, кто въезжает в Польшу из Украины.

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Польша, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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