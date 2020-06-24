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Разрушительные последствия: Маас сравнил изменение климата с пандемией

Разрушительные последствия: Маас сравнил изменение климата с пандемией
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ
Изменение климата несет не меньшие риски для человечества, чем пандемия тяжелой болезни, оно среди основных угроз миру и стабильности на планете.

"Изменение климата стала одной из главных угроз миру и стабильности во всем мире", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 24 июня на второй Берлинской конференции по вопросам климата и безопасности, которая проходила частично в видеорежиме.

Он сравнил изменение климата с пандемией, катастрофичность которой стала всем понятна за последние несколько недель.

"Изменение климата идет по той же схеме, но в медленном движении. Но его последствия одинаково разрушительны - как по количеству жертв, так и конфликтов, возникающих в результате этого", - заявил дипломат.

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Маас подчеркнул, что этот процесс будет иметь влияние и на внешнюю политику, и на политику безопасности.

"Сегодня мы знаем, что не нужно ни одного выстрела, чтобы пострадали целые регионы. Длительный период засухи может иметь одинаково разрушительный эффект", - пояснил он свой тезис.

Германия, заявил ее представитель, решила сделать борьбу с изменением климата основным приоритетом своего членства в Совете Безопасности ООН в июле этого года. ФРГ планирует провести дискуссию на высоком уровне по этому вопросу и надеется достигнуть прогресса, "даже если кто-то из членов очень негативно относится к этому вопросу".

В завершение Маас подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала, чего человечество может достичь на пути защиты климата: Венеция имеет чистые каналы, а над Пекином - ясное небо, хотя это казалось невозможным несколько месяцев назад.

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ФРГ, Пандемия, Хайко Маас.

Автор:

Телеграф
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