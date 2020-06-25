Крайне важная работа: в Бельгии ищут людей, которые будут гулять на пляжах с альпаками

В Бельгии один из морских курортов ищет людей, которые будут гулять по пляжу с альпаками. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Будущим работникам предлагают контракт до конца курортного сезона, еще и неплохую зарплату. На объявление откликнулись почти 10 тысяч желающих. До финального этапа отбора дошло девять.

Они должны заниматься животными и поощрять прогулки туристов. Главное требование к соискателям – найти контакт с альпаками.

"Мне очень нравится эта работа. Я не думаю, что много людей так могут сказать о своей", - рассказывает одна из претенденток.

Как сообщалось ранее, на британском сайте бронирования жилья Snaptrip появилась вакансия для туристов с собаками, которые будут в течение года путешествовать со своими любимцами.