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Крайне важная работа: в Бельгии ищут людей, которые будут гулять на пляжах с альпаками

Крайне важная работа: в Бельгии ищут людей, которые будут гулять на пляжах с альпаками
01:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay
В Бельгии один из морских курортов ищет людей, которые будут гулять по пляжу с альпаками. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Будущим работникам предлагают контракт до конца курортного сезона, еще и неплохую зарплату. На объявление откликнулись почти 10 тысяч желающих. До финального этапа отбора дошло девять.

Они должны заниматься животными и поощрять прогулки туристов. Главное требование к соискателям – найти контакт с альпаками.

"Мне очень нравится эта работа. Я не думаю, что много людей так могут сказать о своей", - рассказывает одна из претенденток.

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Как сообщалось ранее, на британском сайте бронирования жилья Snaptrip появилась вакансия для туристов с собаками, которые будут в течение года путешествовать со своими любимцами.

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Все по теме:

Бельгия, Работа, Альпака.

Автор:

Телеграф
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