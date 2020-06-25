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"Продолжение стратегического сотрудничества": Макрон и Путин поговорят об Украине

"Продолжение стратегического сотрудничества": Макрон и Путин поговорят об Украине
Обновлено 02:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в пятницу провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии французского лидера отметили, что речь идёт о "высказанном обоими президентами желании продолжить обсуждение стратегического диалога". В частности, в Париже рассчитывают на обсуждение "крупных тем безопасности в Европе", последствий пандемии коронавируса, международных кризисов и темы кибератак.

В частности, французская сторона ожидает обмена мнениями по Сирии, Ливии и Украине. При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности, по украинской тематике, вряд ли удастся.

"Речь идёт о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам", - заявили в Елисейском дворце.

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Французские СМИ поясняют, что, как ожидается, разговор пройдёт в пятницу во второй половине дня в формате видеоконференции.

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Все по теме:

Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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