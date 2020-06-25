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Глава Бундесвера: В НАТО почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия

Глава Бундесвера: В НАТО почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия
Обновлено 05:41 Сегодня Телеграф Укринформ
НАТО должно обеспечивать надлежащую боеготовность, учитывая поведение России. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер, выступая на видеоконференции, организованной 24 июня Atlantic Council.

"Мы видим агрессивную, напористую политику, которая исходит от российского руководства... Россия не уважает права других стран на самоопределение. Впервые после Второй мировой войны границы были изменены силой", - сказала она, напомнив о незаконной аннексии Крыма Москвой в 2014 году и о том, что делает Россия на Востоке Украины, продолжая политику сфер влияния.

Крамп-Карренбауер отметила, что с того времени постоянно делались попытки восстановить отношения с Россией, но тщетно. Она при этом добавила, что НАТО хочет, чтобы Россия вернулась к столу переговоров, чтобы снова действовали договоры о разоружении.

"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО очень сильны, что мы ... готовы противостоять угрозе, которую представляет Россия. Именно поэтому концепция сдерживания настолько актуальна сегодня", - отметила министр. Она также вспомнила хакерские атаки со стороны России на немецкий Бундестаг.

Глава Бундесвера также заверила, что Германия движется в направлении к 2-процентной (от ВВП) отметки расходов на оборону, хотя нынешняя рецессия замедляет этот процесс.

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"Мы все в НАТО почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия... Поэтому это (увеличение бюджета) в интересах безопасности Германии", - сказала Крамп-Карренбауер.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, она напомнила, что этот контингент, среди прочего, посылает важный сигнал России о готовности НАТО защитить себя и быть вместе.

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Все по теме:

Германия, НАТО, Россия, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Автор:

Телеграф
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