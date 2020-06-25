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Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?

Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
03:00 Сегодня Телеграф УНН
Перевод части американских военных сил из Германии в Польшу является сильным сигналом со стороны США для России. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

При этом Трамп заявил, что сильный сигнал России подает Германия тем фактом, что "платит миллиарды долларов, чтобы приобрести энергию у России и по трубопроводу".

"Что это такое? Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?", — заявил Трамп — "Они сделали соответствующий выбор".

В среду 24-го июня президент Польши Дуда посетил Белый дом с официальным визитом. Критики говорят, что визит призван увеличить шансы Дуди на победу на выборах президента в Польше. Первый тур состоится уже 28 июня.

Трамп заявил, что Польша заплатит за перевод части военных США из Германии в Польшу. Трам отметил, что американский контингент в ФРГ сократится до около 25 тыс. человек по сравнению с 52 тысячами до этого. При этом Трамп отметил, что "Германия платит очень малую долю того, что должна платить", очевидно, имея в виду процент расходов в бюджете Германии на собственную оборону.

Хотя в процентном соотношении в общий бюджет расходы Польши на оборону превышают расходы Германии, Берлин тратит значительно больше средств на оборону, чем Варшава.

"Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые — поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша", — заявил Трамп.

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Американский лидер также заявил, что "замечательные для России времена в отношениях с США" пришлись на президентство Барака Обамы.

"Насколько мне известно, президент Обама и сонный Джо Байден, когда были у власти, все это делали. Это было до нас. С нами такого не было и не будет", — заявил Трамп.

Президент Польши Дуда заявил, что его страна готова принять военных из США и привел пример агрессии России против Украины.

"В 2014-м году Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию. 2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5-договора НАТО рассматривается серьезно. Это указывает, что если бы кто-захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой", — заявил Дуда.

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Президент Польши также заявил, что Россия сохраняет имперские амбиции, которые на текущий момент удалось приостановить.

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Все по теме:

Германия, Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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