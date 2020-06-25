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В Париже снова открыли Эйфелеву башню

В Париже снова открыли Эйфелеву башню
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф
В Париже 25 июня вновь открылась для посетителей Эйфелева башня. Одна из главных достопримечательностей французской столицы была закрыта с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Эйфелеву башню во французской столице - Париже - 25 июня вновь открыли для посетителей, спустя почти три месяца после ее закрытия в рамках карантинныхограничений. Об этом Twitter достопримечательности.

"Рада приветствовать вас снова с 25 июня... Вот я и открылась и готова приветствовать первых посетителей фанфарами", - говорится в сообщении.

На сайте памятники отмечается, что для обеспечения безопасности предпринимаются специальные меры - посетители, в частности, должны обязательно быть в масках.

Так, Эйфелева башня открыла для посетителей второй этаж - по лестнице с 25 по 30 июня, а на лифте - с 1 июля.

Ранее сообщалось, что площадь перед Собором Парижской Богоматери снова открыли для публики спустя больше года с момента пожара.

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Париж, Франция, Эйфелева башня, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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