В Чехии зафиксировали наибольший ежедневный прирост случаев COVID-19

В Чехии зафиксировано 127 новых случаев коронавируса за сутки и это самый высокий показатель за последние 2 месяца. Об этом сообщает портал Однако.

"За последние сутки на территории Чехии выявлено 127 новых случаев COVID-19. Это наибольший ежедневный прирост в стране за последние 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше больных регистрировалось аж 21 апреля, когда власти сообщили о 133 случаях инфицирования.

От начала эпидемии в Чехии заразилось коронавирусом 10 777 человек, 70% из них уже выздоровели. На сегодняшний день в стране умерли 344 человека, шесть из них за последние сутки.

Правительство Чехии быстро среагировало на начало пандемии и почти сразу после обострения закрыло школы, границы и розничный бизнес в середине марта.

В конце апреля большинство ограничений для бизнеса, кроме ношения масок в помещении и проведения массовых мероприятий, были отменены, и правительство заявило, что сосредоточится на точечных карантинных мероприятиях, отслеживании и тестировании.

В последние дни больше всего случаев COVID-19 регистрировали в северо-восточном регионе Острава, где произошла вспышка среди шахтеров, а также в столице Праге и пригороде.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 9 560 947, из них 485 625 летальных, выздоровели 5 200 735 человек.